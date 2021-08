Freizeitangebot in Helmbrechts: Neue Boule-Bahn am Volkspark

In Frankreich ist es an vielen Ecken üblich, dass Menschen zusammenkommen, Kugeln werfen und versuchen, möglichst nah an andere Kugeln ranzukommen. Aber auch in Deutschland ist Boule immer beliebter. Auch in Helmbrechts kann demnächst jeder Boule spielen. Die Stadt hat am Volkspark eine neue Boule-Bahn errichtet. Die Idee kam von einem Ehepaar aus Helmbrechts. Gemeinsam mit ihnen hat Bürgermeister Stefan Pöhlmann die neue Bahn schon getestet. Sobald die Oberfläche gut durchgetrocknet ist, erfolgt die Freigabe.