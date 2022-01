Freizeit- und Sportzentrum an der Bleaml-Alm: Gemeinderat geht’s an

Der Zweckverband für Wintersport und Fremdenverkehr im Fichtelgebirge will ein Freizeit- und Sportzentrum an der Bleaml-Alm in Fichtelberg-Neubau. Jetzt geht der Fichtelberger Gemeinderat das Thema konkret mit einem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan an. Das schreibt der Kurier. Der Zweckverband ist Bauherr und soll am Ende 20 Prozent der Kosten übernehmen. Der Rest kommt von Förderungen und Stiftungen. Das neue Freizeit- und Sportzentrum soll 14 auf 30 Meter groß werden. Da soll dann zum Beispiel Platz für Umkleiden, Lagerräume und einen Aufwärmraum sein. Baubeginn wäre frühestens in einem Jahr.