Freizeit-Ticket im Landkreis Wunsiedel: Kostenlose Busfahrten für Kinder in den Weihnachtsferien

Die Schülerinnen und Schüler in der Region sind heute in die Weihnachtsferien gestartet. Im Landkreis Wunsiedel können sie in dieser Zeit wieder kostenlos mit dem Bus fahren – das Freizeit-Ticket macht’s möglich. Die Aktion startet am 24. Dezember und dauert bis zum Ferienende im Januar. In diesem Zeitraum können die Kinder und Jugendlichen kostenlos in allen Bussen der Verkehrsgemeinschaft Fichtelgebirge mitfahren. Dafür braucht ihr keinen Fahrschein, sondern ihr steigt einfach an der Bushaltestelle ein. Das Landratsamt in Wunsiedel rät aber, einen Personalausweis dabei zu haben.