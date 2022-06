Freizeit-Ticket für Kinder: Kostenloses Bus-Netz in Wunsiedel

Nachdem in der vergangenen Woche der Verkauf des 9-Euro-Tickets begonnen hat, gab es einen hohen Andrang in den Bussen und Bahnen der Euroherz-Region. Für die Kinder und Jugendlichen im Landkreis Wunsiedel gibt es mit dem Freizeit-Ticket ein besonders Angebot. Bis zum 19. Juni können Kinder zwischen sechs und 18 Jahren kostenlos mit den Bussen der Verkehrsgemeinschaft Fichtelgebirge und den Fichtel-BAXIs durch den Landkreis fahren. Ein Ticket braucht ihr dazu nicht – ihr könnt einfach in die Busse einsteigen. Die Stadt Wunsiedel empfiehlt dennoch einen Personalausweis mitzuführen.