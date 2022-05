Freiwillige Feuerwehr Selb: Großes Fest zum 150-jährigen Jubiläum

Ob bei einem Brand, einem Autounfall oder bei Unwetter: Wenn es einen Notfall gibt, ist die Feuerwehr zur Stelle, um zu helfen. Die Freiwillige Feuerwehr Selb ist zum Beispiel schon seit 150 Jahren aktiv. Laut Vorstand Mario Hoffmann ist die Feuerwehr für die Mitglieder auch mehr als nur ein Hobby:

Zum Jubiläum findet am kommenden Samstag (14.05.) auch ein großes Fest auf dem Gelände der Werner-Schürer-Wache in Selb statt. Ab 14 Uhr gibt es neben verschiedenen Attraktionen für Kinder auch einen Infostand zur Mitgliedschaft in der Feuerwehr sowie eine Fahrzeugschau. Am Abend steht dann auch noch eine Blaulichtdisco an.