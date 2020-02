Freistaat untersucht: Projekt zum Männerschutz in Plauen kommt auf den Prüfstand

Von Gewalt gegen Frauen in den eigenen vier Wänden ist leider öfter mal die Rede. Aber auch Männer stößt sowas zu. Allein in Sachsen gab es 2018 über 1600 Fälle. Dabei geht das Landeskriminalamt von einer hohen Dunkelziffer aus. Deshalb gibt es seit vier Jahren drei Modellprojekte zum Männerschutz in Sachsen, die der Freistaat fördert. Unter anderem in Plauen. Der Freistaat will die Projekte heuer auf den Prüfstand stellen, heißt es aus dem Sächsischen Justizministerium. Dabei soll es um den Bedarf und die Passgenauigkeit des Angebots gehen.