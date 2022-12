Freistaat-Förderungen für Tierheime: Tierheim Erlalohe hofft auf nicht so viele Auflagen

Zwei Millionen Euro. So viel Fördermittel soll es 2023 für die bayerischen Tierheime geben. Das hat Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber angekündigt. Die Mittel sollen für Bau- und Sanierungsvorhaben in Tierheimen bereitstehen. Doch so einfach an Fördermittel zu kommen ist es oft nicht, sagt Tanja Bujak vom Tierheim Erlalohe. Sie hat daher eine Hoffnung für die angekündigten Förderungen:

Projekte gäbe es aber im Tierheim Erlalohe. Die Verantwortlichen wollen zum Beispiele Teile des Hundehauses umgestalten. Unter anderem wollen sie eine Dämmung einbauen, damit für die Tiere der Lärm nicht so laut ist. Dann wäre es ruhiger und angenehmer für die Tiere, so Tanja Bujak.