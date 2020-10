Freistaat finanziert Zusatz-Schulbusse bis Weihnachten

Regen (dpa/lby) – Viele Schüler im Landkreis Regen müssen wegen der enorm hohen Zahl an Corona-Infektionen ab Dienstag wieder (…)

Ministerium: Mehr Schüler in Quarantäne

München (dpa/lby) – Tausende Schüler in Bayern sind wegen der Corona-Pandemie in Quarantäne – einen größeren Ausbruch an (…)