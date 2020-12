Freistaat erstattet Gewerbesteuerausfälle: Über 45 Millionen Euro für die Region

Die Folgen der Corona-Krise machen sich auch in den Kassen der Städte und Gemeinden bemerkbar. An Gewerbesteuer ist den Kommunen heuer eine ganze Menge flöten gegangen. Die will der Freistaat Bayern zu 100 Prozent erstatten. Das teilen die regionalen Landtagsabgeordneten mit. Besonders hohe Gewerbesteuerausfälle hatten Selb und Rehau mit jeweils fünf Millionen Euro und die Stadt Hof mit über acht Millionen Euro. Insgesamt fließen fast 19 einhalb Millionen Euro in den Landkreis Wunsiedel und über 18 Millionen in den Landkreis Hof. Ein Teil der Mittel stammt aus einem Corona-Sonderfonds. Das Geld sollen die Kommunen morgen auf ihr Konto bekommen.

(Symbolbild)