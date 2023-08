„freiraumfürkultur“: Landkreis Wunsiedel stellt neues Kulturentwicklungskonzept vor

In diesem Sommer haben die Menschen wieder scharenweise Kulturveranstaltungen besucht. Egal, ob Feste, Open-Airs oder Theateraufführungen. Das kulturelle Angebot ist auch ein wichtiger Standortfaktor für Städte und Gemeinden. Der Landkreis Wunsiedel hat sich in seinem neuen Kulturentwicklungskonzept daher überlegt, was sich in Zukunft in der Kulturlandschaft im Fichtelgebirge tun muss. Wunsiedels Landrat Peter Berek:

Das Kulturentwicklungskonzept ist angelehnt an die anderen Projekte im Landkreis und nennt sich „freiraumfürkultur“. In einem nächsten Schritt will der Landkreis Wunsiedel eine digitale Teilhabeplattform erarbeiten. Im kommenden Jahr soll zudem ein Pilotprojekt für eine Kulturkoordination starten. Die Stelle kümmert sich dann um Netzwerkpflege, sowie die Planung und Durchführung eines vernetzenden Kulturfestivalsommers für den gesamten Landkreis.

Das Kulturentwicklungskonzept „#freiraum für kultur Fichtelgebirge 2030“ findet ihr hier.