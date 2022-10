Freiraum für Macherinnen: Hauptdarstellerin für Fichtelgebirgs-Imagefilm gesucht

Das Regionalmarketing-Team von #freiraumfürmacher will demnächst einen neuen Imagefilm für das Fichtelgebirge drehen. Der Titel: „#freiraumfürmacherinnen“. Gesucht wird noch eine passende Hauptdarstellerin. Anke Rieß-Fähnrich, Medienreferentin des Landkreises Wunsiedel zu den Voraussetzungen, die die Bewerberinnen erfüllen müssen?

Eine schauspielerische Vorerfahrung ist nicht erforderlich. Für den Einsatz gibt es auch eine Gage, schreibt der Landkreis in einer Mitteilung. Der Imagefilm soll in ganz Deutschland gezeigt werden, um für die Region zu werben. Wer sich für die Hauptrolle interessiert, kann sich – am besten mit Video, Foto und wenn möglich mit einer Tonprobe – bei #freiraumfürmacher bewerben.

Interessiert? Dann schickt Eure Bewerbung mit Video, Foto und/oder (falls möglich) einer Tonprobe bis spätestens 13. November 2022 an: info@freiraumfuermacher.de