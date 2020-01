Freiraum für Macher: Würfel im Outletcenter Selb

Ihr seid doch die mit den Würfeln – das bekommt das Team der Imagekampagne Freiraum für Macher immer öfter zu hören – sagt Katharina Hupfer vom Team. Die Würfel, das sind durchsichtige Quader, mit denen der Landkreis Wunsiedel durch große Städte zieht und so auf den unterschiedlichen Wohnraum in der Stadt im Vergleich zum Fichtelgebirge aufmerksam macht.

In den kommenden Monaten sind die Würfel aber in der Euroherz-Region: Im Outletcenter in Selb. Den Innenraum der Würfel nutzen die Mieter des Centers, um ihr Angebot zu präsentieren. Cosima Benker, ebenfalls aus dem Freiraum für Macher Team betont, dass diese Kooperation eine Win-Win Situation sei. Beide Partner verfolgen das gleiche Ziel: Das Fichtelgebirge für seine Bürgerinnen und Bürger noch attraktiver zu machen und viele Menschen von außerhalb für die Region zu begeistern, so Benker in einer Mitteilung. Gleichzeitig steht heute die Jahreshauptversammlung des Fördervereins Fichtelgebirge an, bei der es unter anderem auch um die Imagekampagne geht.