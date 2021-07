Die Mieten in Großstädten sich hoch, der Wohnraum dafür klein. Zur Erholung mal schnell zu Fuß oder mit dem Rad in den nächsten Wald oder an einen See geht meistens auch nicht so einfach. Im Fichtelgebirge ist das anders. Dafür wirbt auch die Kampagne #freiraumfürmacher. Cosima Benker von der Kampagne:

Noch bis zum 8. August begegnet Werner den Großstädtern auf dem Weg zur Arbeit oder zum Shoppen. Das Team arbeitet außerdem an neuen Macher-Stories und Blogbeiträgen.