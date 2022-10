Freiraum für Literatur: Dritte Buchmesse in der Fichtelgebirgshalle in Wunsiedel

Unter dem Motto „Freiraum für Literatur“ dreht sich am Wochenende im Fichtelgebirge alles rund ums Thema Bücher und Lesen. Knapp 40 Aussteller sind am Samstag und Sonntag bei der Buchmesse in der Fichtelgebirgshalle in Wunsiedel dabei. Neben Lesungen erwarten euch zum Beispiel auch Kalligrafie-Vorführungen oder ihr könnt beim Buchbinden zuschauen. Der Wunsiedler Landrat Peter Berek:

Dafür sind am Wochenende auch viele Aktionen für Kinder geplant. Unter anderem wird es ein Bilderbuchkino geben; außerdem können die Kinder selbst ein Hörbuch mitgestalten. Mehr Infos zum Programm findet ihr auf Euroherz.de.