Freiraum Fichtelgebirge: Neue Website geht an den Start

Unter dem Dach Freiraum Fichtelgebirge will der Landkreis Wunsiedel sowohl Einheimische als auch Auswärtige für die Region begeistern und hat dafür verschiedene Projekte gestartet. Wer genau wissen will, was hinter dem Smarten Fichtelgebirge und der Wasserstoffmodellregion steckt, findet Infos dazu auf der neuen Website der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge. Cosima Benker von Freiraum Fichtelgebirge:

Dabei können sich alle auch selbst einbringen und auf der Partizipationsplattform zu den Themen und Projekten mitdiskutieren und eigene Ideen und Wünsche anbringen.