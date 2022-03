Freiheitshalle in Hof: Stadt verlängert Vertrag mit Catering-Firma

Mit Rainhard Fendrich ist am vergangenen Donnerstag nach langer Pause der erste größere Act in der Hofer Freiheitshalle aufgetreten. In den Pausen können sich die Zuschauer im Foyer etwas zu trinken oder eine Kleinigkeit zu essen holen. Die Verpflegung übernimmt dabei auch weiterhin die Event Gastro GmbH. Der Vertrag mit der Freiheitshalle wäre Ende Juli ausgelaufen. Die Stadt und das Catering-Unternehmen haben sich jetzt aber darauf geeinigt, ihn um weitere fünf Jahre zu verlängern. Das Leipziger Unternehmen will in Zukunft so gut es geht dem Wunsch der Stadt nachkommen, mehr lokale oder regionale Produkte in den Mittelpunkt zu rücken. Die Catering-Firma bewirtet dabei das klassische Pausencatering, bietet aber auch mehrgängige Menüs an.