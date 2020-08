Freiheitshalle Hof: Mängel an Fassade

Die Freiheitshalle in Hof repräsentiert die Stadt nach außen. Auch sie muss regelmäßig auf Standfestigkeit, Verkehrssicherheit und Gebrauchstauglichkeit geprüft werden. Dass hat die Stadt jetzt machen lassen und dabei sind anscheinend erhebliche Mängel aufgetreten.

An allen vier Seiten der Glasfassade müssen Elemente ausgetauscht werden, weil die Sicherheit nicht mehr komplett gegeben ist. Bestimmte Mängel wurden bereits vor acht Jahren festgestellt und dokumentiert, im Jahr darauf wurden gerissene Scheiben entdeckt. Rechtliche Schritte seien eingeleitet, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Stadt. Den Bereich unter der Fassade hat die Stadt Hof ja bereits für den Verkehr sperren lassen. Bis zur vollständigen Instandsetzung bleibt das so. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich derzeit noch nicht sagen, so Stephan Gleim, der Unternehmensbereichleiter Planen, Bauen, Umwelt der Stadt Hof.