Freiheitshalle Hof: Festsaal bekommt neue Beleuchtung

Die Stadt Hof muss sparen und zwar rund acht Millionen Euro. Der Grund: Der Freistaat Bayern hat für Hof Schlüsselzuweisungen in Höhe (…)

Betrugsmaschen gibt es viele. Betrüger versuchen es zum Beispiel am Telefon mit dem Enkeltrick, oder sie geben sich als falsche (…)

Trittbrettfahrer in Naila: Falsche Anzeigen für Informationsbroschüre im Umlauf

Kita-Neubau in Münchberg: Betrieb kann voraussichtlich im Sommer beginnen

Spielen, Lesen, Malen oder Bauen – in der neuen Kita des BRK in Münchberg, sollen noch in diesem Sommer 24 Krippenkinder und 50 (…)