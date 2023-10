Freie Wähler können wohl weiterregieren: Ergebnisse aus Hochfranken

Bis in die frühen Morgenstunden sind die Stimmen ausgezählt worden. Bei der Landtagswahl in Bayern sind die Freien Wähler doch noch zweitstärkste Kraft geworden, vor der AfD und den Grünen.

Der Landtagsabgeordnete für Kulmbach/Wunsiedel, Rainer Ludwig, hat 18,6 Prozent der Erststimmen erhalten. Im Gespräch mit Radio Euroherz zeigt sich Ludwig zuversichtlich über die Liste in den Landtag einzuziehen. Demnach würden die Freien Wähler in Oberfranken drei Abgeordnete ins Landesparlament schicken können, darunter Ludwig. Offiziell war das zunächst aber nicht bestätigt.

Im Stimmkreis Hof ist Thomas Schinner für die Freien Wähler angetreten. Sein Erststimmenergebnis ist aber einstellig geblieben.

Thomas Schinner von den Freien Wählern für den Stimmkreis Hof.