Freie Wähler: Grötsch bleibt Stellvertreter von Aiwanger

Er will der ‚durchgeknallten Bundesregierung‘ und den ‚ideologischen Verirrungen‘ etwas entgegensetzen. Deshalb müssen die Freien Wähler künftig im Bundestag in Berlin mitmischen: Markige Worte von Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger bei der Landesversammlung der Freien Wähler in Nürnberg. Dort wurde er als Landeschef der Freien Wähler bestätigt.

Zu Aiwangers Stellvertretern zählen weiterhin Politiker aus der Euroherz-Region: Hans Martin Grötsch aus Hof und Königstein in der Oberpfalz ist erneut als Stellvertreter gewählt worden. Mit Bernhard Schmidt aus Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth ist ein weiterer Vertreter aus der Region als Beisitzer im Landesvorstand der Freien Wähler dabei; er gilt als Experte für Erneuerbare Energien – wie diese regional und dezentral genutzt werden können, ist eines der Kernthemen der Freien Wähler. Dazu haben sie auch eine Resolution verabschiedet.