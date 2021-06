Freie Fahrt: Ortsdurchfahrt in Sparneck freigegeben

Freie Fahrt auf der Kreisstraße HO18 in Sparneck im Landkreis Hof. Ab sofort ist die Ortsdurchfahrt Münchberger Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Durch die Arbeiten an der Straße ist die Stelle auch sicherer geworden. Der Abriss eines Hauses hat für bessere Sicht gesorgt, und für die Fußgänger wurde ein durchgängiger Gehweg angelegt. Für Barrierefreiheit wurde ebenfalls gesorgt: an den Querungsstellen wurde der Bordstein abgesenkt. Sie werden bald auch noch mit Blindenleitelementen ausgestattet. Die Kosten belaufen sich auf knapp 900.000 Euro.