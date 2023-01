Freiburgs Trainer rechnet mit Augsburger Revanchegelüsten

Auch wenn der SC Freiburg als Tabellensechster auf einem Europapokalplatz steht und der FC Augsburg nur auf Rang 14: SC-Trainer Christian Streich sieht seine Mannschaft im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die bayerischen Schwaben nicht als Favorit. «Das wird eine knifflige Aufgabe», warnte Streich am Freitag vor dem Rückrundenauftakt. «Augsburg ist eine robuste, variable und taktisch inzwischen echt gute Mannschaft.» Zudem rechnet der 57-Jährige damit, dass die Gäste für die 0:4-Niederlage gegen den Sport-Club am ersten Spieltag «Revanche nehmen wollen».

Im Mittelpunkt der Partie wird auch das Stürmer-Duell des Freiburgers Michael Gregoritsch mit dem Augsburger Ermedin Demirovic stehen. Sie spielten bis zum Sommer noch für den jeweils anderen Verein. Mit dem Tausch können beide Clubs bisher zufrieden sein. Gregoritsch ist in Freiburg mit sechs Toren und vier Vorlagen zweitbester Scorer, Demirovic hat beim FCA sechs Tore und drei Vorlagen auf dem Konto.

«Demi macht’s gut, er hilft der Mannschaft, ist ein positiver Faktor, was ich von außen betrachten kann», meinte Streich. «Das ist super – und für Gregerl gilt das Gleiche.» Während die Gäste zuletzt mit 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach gewannen, wartet Freiburg im neuen Jahr noch auf den ersten Sieg.