Freiburgs Topscorer Grifo bereit für Einsatz gegen Augsburg

Offensivspieler Vincenzo Grifo könnte im ersten Rückrundenspiel des badischen Fußball-Bundesligisten SC Freiburg gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder in die Startelf zurückkehren. «Er ist gesund», sagte SC-Trainer Christian Streich am Freitag über den italienischen Nationalspieler. Grifo hatte beim 0:6-Debakel in Wolfsburg zum Auftakt nach der Winterpause wegen eines Infekts gefehlt, beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt war er am Mittwochabend in der Schlussphase eingewechselt worden.

In den Kader wird im zweiten Heimspiel in dieser Woche auch Roland Sallai zurückkehren, der in den ersten beiden Partien des Jahres wegen muskulärer Beschwerden im Oberschenkel ausgefallen war. Definitiv nicht dabei sein wird gegen Augsburg Mittelfeldmotor Nicolas Höfler aufgrund seiner fünften Gelben Karte.

Das bereite ihm «kein Kopfzerbrechen», sagte Streich. «Dann haben andere die Möglichkeit, sich zu zeigen.» Er habe sich bereits entschieden, wie der Stammspieler ersetzt werden soll, wollte die Lösung aber nicht verraten. Yannik Keitel gilt als wahrscheinlichste Lösung.