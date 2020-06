Freibäder öffnen wieder: DAS muss beachtet werden

Ab ins Wasser. Ab heute (Mo) stehen in Bayern weitere Lockerungen an. Das heißt auch für die Freibäder in der Region, dass sie wieder aufmachen können. Das Freibad in Naila öffnet seine Türen, bietet dafür aber aufgrund der aktuellen Corona-Situation wegen der beschränkten Besucherzahlen keine Dauerkarten an. Außerdem muss man vor Betreten des Bades ein Kontaktformular ausfüllen. Auch im Hofer Freibad kann ab heute die Badesaison unter Auflagen beginnen. Auf welche Änderungen sich die Besucher einstellen müssen, findet ihr auf unserer Website. Die Helmbrechtser können ab heute ins kühle Nass des Naturfreibades springen und auch der Badeweiher in Wüstenselbitz öffnet wieder. Auch hier gelten selbstverständlich strenge Hygiene-Regeln.

Im Hofer Freibad gilt: (Quelle: Stadtwerke Hof GmbH)

– Gesplittete Besuchszeiten: 7.30 bis 11.30 Uhr oder 12.30 bis 19 Uhr

– Begrenzte Besucherzahl: Nach Erreichen der Besucher-Höchstzahl wird keinem weiteren Badegast Zutritt gewährt

– Pro Becken ist die Zahl der Personen ebenfalls begrenzt

– Bei Eintritt: Dokumentation persönlicher Daten zur Nachverfolgung der Infektionskette

– Umkleide- und Duschbereiche sind gesperrt; Außenduschen und

WC-Anlagen können genutzt werden

– Eintritt für Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten

– Nutzung der Spielplätze und Planschbecken nur mit Aufsichtsperson

– Hintere Liegewiese sowie Sport- und Spielanlagen (z. B. Volleyballfeld) sind gesperrt

– Kein Erwerb von Saison- und Familien-Karten möglich

– Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Gästen

– Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes am Eingangsbereich sowie in den WC-Anlagen

Gesplittete Besuchszeiten aufgrund Besucher-Beschränkung

Um die von der Regierung vorgegebenen Maßnahmen umzusetzen, und gleichzeitig aber möglichst vielen Menschen einen Freibad-Besuch zu ermöglichen, müssen Badegäste ab Montag zwischen zwei Besuchszeiten wählen: Es gibt die Möglichkeit, von 7.30 bis 11.30 Uhr die Freibad-Anlage zu nutzen, oder von 12.30 bis 19 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen bis 20 Uhr. Wer den Frühtarif wählt, muss bis 11.30 Uhr das Freibad verlassen haben. Für den Nachmittags-Tarif gilt: Das Freibad kann erst ab 12.30 Uhr betreten werden.

Die Eintrittspreise bleiben unverändert. Erwachsene zahlen 4,00 Euro, Schüler 2,40 Euro. Auch die Abendkarte ab 16.30 Uhr kann weiterhin für 2,00 Euro erworben werden, sofern die Besucher-Obergrenze noch nicht erreicht ist.

Vor Eintritt muss jeder Badegast ein Aufenthalts-Formular ausfüllen. Es empfiehlt sich, das Formular im Vorfeld auszudrucken und ausgefüllt mitzubringen. Das Formular sowie alle Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie sind auf der Homepage der Stadtwerke Hof veröffentlicht.