Freibäder in Plauen: Trotz schlechter Witterung viele Besucher

Der Sommer war in diesem Jahr eher durchwachsen. Bäderchef Ronny Adler kann für die beiden Freibäder in Plauen trotzdem eine positive Bilanz ziehen. In Haselbrunn und Preißelpöhl waren in diesem Sommer insgesamt rund 40.000 Besucher. In der Zeit vom 19. Juli bis zum 190. August habe es wegen der schlechten Witterung kaum einen Badebetrieb gegeben, so Adler. Trotzdem könne man mit der Saison zufrieden sein. Die wirtschaftlich geplanten Besucherzahlen haben die beiden Bäder übertroffen. In den nächsten Wochen werden die technischen Anlagen und die Becken für den Winter vorbereitet. Im Freibad Haselbrunn wird das Team zudem die historischen Umkleidekabinen und die Dusch- und WC-Anlagen auf der FKK-Seite sanieren. Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien wird vorangetrieben, durch den Bau einer Photovoltaikanlage.

(Symbolbild)