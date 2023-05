Freibäder in der Region: viele Eröffnungen am Wochenende und kaum Eintrittspreiserhöhungen

Auch wenn das Wetter in Hochfranken noch nicht wirklich badetauglich ist: die Freibad-Fans dürfen sich an diesem Wochenende auf viele Eröffnungen freuen. Ab diesem Samstag sind die Becken in Münchberg, Naila, Rehau, Oberkotzau und am Langen Teich in Selb geöffnet. Weitere Freibäder, wie in Wunsiedel und Marktredwitz planen ihre Eröffnung noch vor Pfingsten. Zum Start des Pfingstwochenendes am 27. Mai machen dann Schönwald und das Freibad in Hof auf.

Lediglich in Rehau und Münchberg gibt es leichte Anpassungen bei den Tickets. Ansonsten bleiben die Eintrittspreise trotz der gestiegenen Energiekosten überall in der Region stabil.