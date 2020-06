Lange wurde diskutiert – am Ende hat man sich dafür entschieden: das Freibad in Rehau öffnet heute seine Pforten. Derweil gibt es gute Nachrichten für die Wasserratten in Bad Steben – ab sofort dürfen sich im dortigen Freibad 800 Gäste gleichzeitig aufhalten. Etwas gedulden sich müssen noch die Oberkotzauer: das Terrassenfreibad öffnet am Mittwoch – in Schönwald kann man ab dem kommenden Samstag ins kühle Nass springen.