In dieser Woche konnten wir den Spätsommer nochmal richtig genießen. Viele Freibäder sind deshalb in die Verlängerung gegangen. Doch an diesem Wochenende endet die Badesaison vielerorts. In den Freibädern in Hof und Naila könnt ihr heute und morgen nochmal schwimmen. Im Freibad Haselbrunn in Plauen geht das noch bis Dienstag. Ab Montag stehen euch in Hof dann wieder das Hallenbad und die Sauna zur Verfügung.