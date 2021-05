Freibad-Saison eröffnet: Bäder in der Region machen auf

Bei dem Wetter denken wahrscheinlich die wenigsten an einen Besuch im Freibad. Aber in der nächsten Woche sollen die Temperaturen schon sommerlicher werden. Passend dazu öffnen viele Freibäder in der Euroherz-Region. Dann werden die ersten wieder ihre Bahnen ziehen. Das Waldbad Langer Teich in Selb hat schon seit der vergangenen Woche wieder offen. Heute zieht das Freibad in Marktredwitz nach. Am Vormittag wird Oberbürgermeister Oliver Weigel die Freibad-Saison offiziell eröffnen. Morgen machen dann die Freibäder in Rehau und Oberkotzau auf. Am Dienstag (1.6.) folgen die Bäder in Hof und Wunsiedel. In Naila soll es am 3. Juni wieder losgehen.