Freibad Naila: Warmes Wasser dank Biomasse

Gas ist ein knappes Gut. Das war die Aussage des Wirtschaftsministers Habeck vor dem Hintergrund der Konflikte mit Russland. Zwischendurch gab es auch Diskussionen, ob zum Beispiel Schwimmbäder die Wassertemperaturen senken müssten, um Energie zu sparen. Das Freibad in Naila braucht sich darüber keine Gedanken machen. Es sei unabhängig von steigenden Gaspreisen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung – Dank Biomasse. Durch die Zusammenarbeit mit dem Biomasseheizwerk Naila sei hier eine konstante Wassertemperatur möglich. (Die liegt übrigens bei 24 Grad.) Die Verbrennung von Holz und Hackschnitzel im Biomasseheizwerk laufe in einem CO2-neutralen Kreislauf, da das CO2 nach der Verbrennung wieder vom nachwachsenden Wald aufgenommen werden könne.