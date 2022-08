Freibad Hof: Länger geöffnet in den Sommerferien

An Temperaturen weit über 30 Grad im Sommer werden wir uns wohl künftig gewöhnen müssen. Der Klimawandel bringt mehr Hitzetage mit sich. Spätestens Morgen ist auch schon die nächste Hitzewelle dieses Sommers da. Da hilft auf die Schnelle nur eines: Abkühlen. Das Freibad Hof bleibt in den Sommerferien bis 20 Uhr geöffnet. Das teilen die Stadtwerke Hof mit. Normalerweise macht das Freibad unter der Woche um 19 Uhr zu. Möglich macht das, das eingeschränkte Schwimmtraining der Hofer Schwimmvereine. Die trainieren lediglich am Mittwoch und Freitag. Sie brauchen nur einige Bahnen im 50-Meter Becken und Freitagabend das Sprungbrett. Als ganz normaler Badegast bleibt ihr davon also größtenteils unbehelligt.

