Freibad-Eröffnungen in Bayern: Betreiber und Kommunen arbeiten an Hygienekonzepten

Die Wasserratten stehen schon in den Startlöchern: ab dem 08. Juni dürfen auch in Bayern Freibäder wieder öffnen. Aktuell gibt es allerdings noch viele Fragezeichen, wie das in Zeiten von Abstands- und Maskenpflicht konkret aussehen soll. Deshalb arbeiten die Verantwortlichen derzeit an entsprechenden Hygienekonzepten. Stefanie Köppel von den Stadtwerken Hof:

Ähnliche Konzepte entwickeln aktuell Münchberg und Rehau. Neben Bädern dürfen ab dem 08. Juni auch Fitnessstudios wieder öffnen – Theater und Kinos folgen dann ab dem 15. Juni.

(Symbolbilder)