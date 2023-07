Freibad Bischofsgrün: Förderverein zur Sanierung könnte Ende Juli entstehen

Die Sanierung des Freibades in Bischofsgrün ist einen entscheidenden Schritt näher gerückt. Denn die Chancen stehen gut, dass ein Förderverein entsteht, der die Pläne zur Sanierung unterstützt. Das Freibad in Bischofsgrün ist schon seit 2019 geschlossen. Es ist dringend sanierungsbedürftig und der Gemeinde fehlt das Geld. Erst im April hat sie deshalb die Planungen für eine Sanierung eingestellt.

Am 25. Juli soll in Bischofsgrün eine Sitzung stattfinden, bei der sich der Förderverein offiziell gründen soll. Bürgermeister Michael Schreier ist zuversichtlich, dass es klappt. Über 100 Bischofsgrüner hätten bereits Interesse an einer Mitgliedschaft gezeigt.

(Symbolbild)