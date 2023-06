Freestyle Kitesurfen: Neuer U16-Jugend Weltmeister kommt aus Hof

Die meisten Kids in der Region spielen wahrscheinlich Fußball, Handball oder machen Leichtathletik. Der 13-jährige Finn Flügel aus Hof übt dagegen eine ganz andere Sportart aus – Er macht Freestyle Kitesurfen. Und darin ist er offenbar richtig gut. Finn hat jetzt nämlich an der Jugend Kite-Weltmeisterschaft in Spanien teilgenommen und sich den Titel U16 Jugend-Weltmeister gesichert. Seine Leidenschaft für den Wassersport habe er schon sehr früh entdeckt, so Finn. In der Region ist der 13-Jährige aber kaum noch. Er trainiert die meiste Zeit in Ägypten.