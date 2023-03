Frauengesundheit in Hochfranken: Arbeitskreis trifft sich in Hof

Die gesundheitliche Beratung und Versorgung von Frauen verbessern – das ist ein Ziel des Arbeitskreises Frauengesundheit Hochfranken. Den gibt’s seit Herbst 2022 in Hof. Der Arbeitskreis will Experten und Expertinnen zum Thema Frauengesundheit auf hochfränkischer Ebene vernetzten. Das betrifft zum Beispiel Hebammen und Beratungsstellen. Außerdem wollen die Verantwortlichen mit Veranstaltungen die Öffentlichkeit auf dieses Thema aufmerksam machen. Das zweite Treffen des Arbeitskreises Frauengesundheit Hochfranken findet heute (MI) im Treffpunkt Familie in Hof statt. Los geht’s um 17 Uhr.

Kontakt für Fragen zum Arbeitskreis:

Dr. Katharina Bunzmann

Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Hof

Telefon: 09281 815 1790