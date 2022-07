Frauenfußball: Keine Nachwuchssorgen beim 1. FFC Hof

Frauenfußball wird immer populärer. Dazu hat auch die deutsche Nationalmannschaft der Frauen durch ihre Erfolge bei der aktuellen Frauen EM in England beigetragen. Während viele Vereine generell mit Nachwuchssorgen zu kämpfen haben, macht sich Kapitänin Svenja Müller vom 1. FFC Hof im Gespräch mit Radio Euroherz keine Sorgen. Die Mannschaft habe durch ihren Aufstieg in die Regionalliga für Aufsehen gesorgt. Das sei deshalb so besonders, weil Hof eine vergleichsweise kleine Stadt sei, so Svenja Müller weiter.