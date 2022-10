Ein Sieg und drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen. Das ist die Bilanz der Frauen des 1.FFC Hof in der noch jungen Regionalliga Süd-Saison. Doch morgen (SO) sollte ein Sieg durchaus möglich sein für die Hoferinnen. Dann geht es nämlich nach Niederbayern zu Tabellenschlusslicht SV Frauenbiburg. Die haben in ebenfalls vier Spielen bisher lediglich einen Punkt sammeln können.