„Frauenblicke“: Wanderausstellung im Landratsamt in Schleiz

Sie arbeiten jeden Tag sehr viel, bekommen aber oft zu wenig Wertschätzung. In einer neuen Wanderausstellung stellt der Saale-Orla-Kreis 14 Frauen vor, die zwar viel für die Gesellschaft leisten, dabei aber nur selten im Rampenlicht stehen. Unter anderem geht’s um Frauen, die sich in „Männerberufen“ durchsetzen müssen. Auch das Thema Gleichberechtigung spielt in der Ausstellung eine Rolle. Anschauen könnt ihr euch die Wanderausstellung „Frauenblicke“ im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in Schleiz. Dort ist sie noch bis zum 10. März aufgebaut, also bis kurz nach dem internationalen Frauentag am 8. März.