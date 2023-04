Frauen.Stärken.Hof: 50. Treffen von Hofer Frauennetzwerk

Immer noch werden Frauen in vielen Berufen schlechter bezahlt als Männer. Außerdem sind sie weniger in der Politik vertreten. Um die Gleichberechtigung in diesen und anderen Bereichen geht es dem Hofer Frauennetzwerk „Frauen.Stärken.Hof“. An dem Sind die Stadt Hof, die Hochschule Hof und die Agentur für Arbeit Bayreuth/Hof beteiligt. Jetzt hat das größte oberfränkische Frauennetzwerk sein 50. Treffen gefeiert. Dabei ist es vor allem um die Rolle von Frauen in der Politik gegangen. Ziel des Netzwerks ist es, Frauen im Raum Hof zu vernetzten. Die Teilnehmerinnen sollen Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig inspirieren können, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.