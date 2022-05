Frau zerbricht Fensterscheibe und beschuldigt Kinder

Eine Frau hat in Oberfranken nach Polizeiangaben ihre Fensterscheibe zerbrochen und Fußball spielende Kinder dafür verantwortlich gemacht. Die 22-Jährige aus Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) habe zweimal den Polizeinotruf gewählt, teilte die Polizei am Montag mit. Beim ersten Mal habe sie am Sonntagabend berichtet, dass sie selbst die Scheibe kaputtgemacht habe. Dabei habe die junge Frau um Hilfe beim Abdecken des Fensters gebeten, da es in der Nacht regnen werde. Die Beamten erklärten ihr, dass das nicht Aufgabe der Polizei sei.

Kurz danach rief die 22-Jährige den Angaben zufolge erneut an und sprach nun von Kindern, die die Scheibe beim Fußballspielen zerstört hätten. Als eine Polizeistreife zu ihr fuhr, habe sie den Beamten noch eine dritte Geschichte erzählt: Die Kinder hätten einen Stein in ihr Fenster geworfen und seien geflohen.

Als die Polizisten sie vor einer strafbaren Falschaussage warnten, gab die Frau den Angaben zufolge zu, dass sie selbst die Scheibe zerbrochen hatte. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 22-Jährige gelogen hatte aus Angst, den Schaden von der Versicherung nicht ersetzt zu bekommen. Nun müsse sie sich wegen Vortäuschens einer Straftat und Missbrauchs von Notrufen verantworten, hieß es.