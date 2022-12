Frau wird nachts von Unbekanntem im Badezimmer überrascht

Beim Betreten ihres Badezimmers hat eine 18-Jährige in der Nacht zu Mittwoch in Oberfranken einen fremden Mann vorgefunden. Nach Aussage der jungen Frau sagte der etwa 40-Jährige, dass er in dem Zimmer schlafen wolle, berichtete die Polizei. Die 18-Jährige schloss sich daraufhin mit ihrer Mitbewohnerin in einem anderen Raum ein und verständigte die Polizei.

Beim Eintreffen der ersten Streife war der Unbekannte nicht mehr da. Er soll ein Tablet aus der Wohnung mitgenommen haben. Außerdem hatte er den Angaben zufolge die Zahnbürste der jungen Frau benutzt, einen Pizzakarton samt Inhalt zurückgelassen und neben die Toilette uriniert.