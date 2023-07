Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Niederbayern gestorben. Ersthelfer hätten versucht, den bewusstlosen 53-Jährigen an der Unfallstelle bei Prackenbach (Landkreis Regen) wiederzubeleben, teilte die Polizei am Montag mit. Er sei aber noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war demnach am Sonntag mit seiner Maschine in einer Kurve von der Straße abgekommen und im Graben gelandet.

Die Unfallursache blieb zunächst unklar, die Polizei suchte am Montag nach Zeugen.