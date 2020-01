Frau von eigenem Auto mitgeschleift

Aichach (dpa/lby) – Von ihrem eigenen Auto ist im schwäbischen Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) eine Frau mehrere Meter mitgeschleift und dabei verletzt worden. Die 57-Jährige habe mit ihrem Fahrzeug aus einer Parklücke in ausparken wollen und den Rückwärtsgang eingelegt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Anschließend sei sie ausgestiegen, um die hintere Autotüre zu schließen. Währenddessen rollte der Wagen rückwärts aus der Parklücke heraus.

Als die Frau versuchte, über die offene Fahrertür das Bremspedal zu erreichen, stürzte sie und wurde einige Meter mitgeschleift. An der gegenüberliegenden Straßenseite prallte ihr Wagen in eine Hauswand und blieb stehen. Glücklicherweise, so die Polizei, wurde die Frau am Montagabend nur leicht am Bein verletzt.