Frau verfolgt Tankbetrüger: 300 Liter Diesel geklaut

Nürnberg (dpa) – Beim Diebstahl von mehreren Hundert Litern Diesel sind zwei mutmaßliche Tankbetrüger von einer Frau auf frischer Tat ertappt und verfolgt worden. Die Männer im Alter von 29 und 36 Jahren hatten den Angaben nach an einer Tankstelle im Nürnberger Westen mehrere Kanister mit Diesel befüllt und sich ohne zu zahlen davongemacht, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Zeugin nahm bei dem Vorfall am Samstagabend kurzerhand die Verfolgung auf. An einem Parkplatz in der Nähe stellten die Tatverdächtigen ihr Fahrzeug ab und liefen weg. Die Frau alarmierte die Polizei. Sie konnte die Tatverdächtigen kurz darauf festnehmen.

