Knapp zwei Monate nach einem Unfall in München ist eine Frau ihren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die über 90-Jährige am 13. Juli plötzlich auf eine mehrspurige Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Am Freitag starb sie demnach in einem Krankenhaus.