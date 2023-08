Frau stirbt bei Frontalcrash in Niederbayern

Eine 60-Jährige ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 388 bei Obernzell in Niederbayern ums Leben gekommen. Der 25 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurde bei dem Unfall am Samstag leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag war die Frau von Obernzell in Richtung Passau unterwegs, als das entgegenkommende Auto offenbar mit ihrem Wagen kollidierte. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Die Frau aus Passau erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.