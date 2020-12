Frau sticht in München auf ihren Ehemann ein

München (dpa/lby) – Eine 35-Jährige hat in München mit einem Messer auf ihren 38 Jahre alten Ehemann eingestochen. Die Kripo ermittle wegen eines versuchten Tötungsdelikts, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es gebe Hinweise darauf, dass die Tat im Zusammenhang mit einer psychischen Erkrankung der Frau stehe. Nach dem Messerangriff am Dienstag in der Wohnung des Ehepaars im Stadtteil Mittersendling kam der Mann mit Stich- und Schnittverletzungen in ein Krankenhaus. Inzwischen ist er laut Polizei außer Lebensgefahr. Die Ehefrau wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.