Frau stellt sich auf Gleis: Ein Verletzter durch Notbremsung

Eine 37-Jährige hat einen Regionalexpress in Oberfranken zu einer Notbremsung gezwungen, als sie sich auf die Bahnstrecke zwischen Coburg und Neustadt stellte. Ein Fahrgast wurde dabei am Dienstagabend leicht verletzt, der Bahnverkehr war kurzzeitig gesperrt. Die Motive der Frau seien unklar, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Frau hatte sich demnach gegen 18 Uhr auf die Gleise bei Dörfles-Esbach begeben, obwohl ein Zug in ihre Richtung fuhr. Der Lokführer reagierte geistesgegenwärtig und brachte den Regionalexpress mit 64 Fahrgästen an Bord noch rechtzeitig zum Stehen. Durch das Bremsmanöver erlitt ein Fahrgast leichte Verletzungen. Die Frau blieb unverletzt.

Die Polizei nahm die 37-Jährige vorläufig fest und befragte sie zu ihrem Verhalten. Dabei stellte sich heraus, dass sie weder alkoholisiert noch drogenabhängig war. Auch eine psychische Ausnahmesituation oder eine suizidale Absicht konnte den Angaben zufolge nicht festgestellt werden. Die Ermittler gehen daher von einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr aus. Die Frau müsse sich außerdem wegen Körperverletzung und Nötigung verantworten, hieß es.

Durch die Aktion der Frau war die Bahnstrecke zwischen Coburg und Neustadt für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Es kam zu Verspätungen im Regionalverkehr.