Frau soll Mann in Ulm niedergestochen haben

Drei Beamte des Polizeipräsidiums Freiburg müssen sich vor der Justiz verantworten. Grund: Volksverhetzung in einer Chatgruppe - Bild- (…)

Durchsuchungen in «Reichsbürger»-Milieu auch in der Schweiz

Im Zusammenhang mit der Razzia im «Reichsbürger»-Milieu sind am Mittwoch auch in St. Gallen in der Schweiz (…)