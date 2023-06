Frau nach Zusammenstoß mit Lastwagen schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in Mittelfranken schwer verletzt worden. Die 43-Jährige war am frühen Montagmorgen nahe Sugenheim (Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim) in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Nach dem Unfall musste die Feuerwehr die im Wagen eingeklemmte Frau befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der Fahrer des Lastwagens habe einen Schock erlitten. An den Fahrzeugen sei ein Schaden von insgesamt rund 100.000 Euro entstanden. Weshalb die Frau in den Gegenverkehr gekommen war, war zunächst unklar.